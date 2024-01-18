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Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

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ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç'teki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, Ay'ın kabuğunun erken formlarının, düşünülenden daha fazla su barındırdığı ortaya çıktı.
Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

Western Üniversitesi internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, Ay'ın kabuğundaki su varlığına dair genel kabulleri değiştiren araştırmanın sonucunda, kabukta 4 milyar yıl önce daha fazla su olduğunu keşfetti.

Western Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünden gezegen jeoloğu Gordon Osinski ile çalışan kozmokimyacı Tara Hayden, Ay'ın kabuğunun erken formlarında ilk kez en yaygın fosfat minerali olarak bilinen apatitin varlığını tespit etti.

Ay'ın ilkel kabuğunda yer alan, apatitten elde edilen bulgu, Ay ilk oluştuğunda kabuğunda bilim insanlarının varsaydığından çok daha fazla su olduğunu gösterirken Ay'ın oluşum yıllarına da yeni ışık tutuyor.

Kozmokimyacı Hayden, Ay'ın erken dönem kabuğundaki apatitin keşfinin inanılmaz derecede heyecan verici olduğunu belirterek "Bu, Ay tarihinin daha önce bilinmeyen bir aşamasındaki parçaları bir araya getirmemize imkan tanıyor ve Ay'ın erken dönemlerinin su açısından beklediğimizden daha zengin olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Hayden, erken dönem kabuk formlarının Ay'ın oluşumunda yeni sayfalar açtığını ve Dünya'nın uydusu hakkında bilinenleri Apollo misyonlarında toplanan verilerin ötesine taşıdığını aktardı.

Yaklaşan Artemis misyonlarının daha fazla örnek getirmesi bekleniyor.

İngiltere'deki Open Üniversitesinden Profesör Mahesh Anand, "En eski Ay kabuğundaki suyun tarihini anlamak, Güneş Sistemi'ndeki suyun kökenine dair fikrimizi geliştirmek için çok önemli." dedi.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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