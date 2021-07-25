Araştırma | Pfizer aşısında iki doz arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor üretiyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının iki doz arasındaki sürenin daha uzun olması genel olarak daha yüksek antikor seviyesine yol açıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının iki doz arasındaki sürenin daha uzun olması genel olarak daha yüksek antikor seviyesine yol açıyor. Ancak ilk dozdan sonra antikor seviyesi Delta varyantına karşı çok fazla koruma sağlamıyor.

Oxford Üniversitesi uzmanlarının yaptıkları çalışma, ilk doz aşının etkinliğini azaltan Delta varyantına karşı aşılama stratejilerinin bilgilendirilmesine yardımcı olabilir.

Çalışmaya göre, iki doz arasındaki sürenin daha uzun olması, virüsü nötralize edici antikor seviyelerini iki kat yükseltti.

Çalışmanın baş araştırmacısı Susanna Dunachie gazetecilere verdiği demeçte, "Bence sekiz haftalık aralık iyi bir süre" dedi.

Yazarlar, testte katılan 503 sağlık çalışanı için iki doz aşının güçlü bir antikor ve T-hücre yanıtı ürettiğini vurguladı.

Nötralize edici antikorların, koronavirüse karşı bağışıklıkta önemli bir rol oynadığı düşünülüyor, ancak T-hücrelerinin de önemli bir rol oynadığı biliniyor.

İlk dozdan sonra koruma azalıyor

Ön baskı olarak yayınlanan bulgulara göre, Delta'ya karşı tam koruma sağlamak için ikinci bir doza ihtiyaç duyulurken, bu dozun geciktirilmesinin kalıcı bağışıklık kazanılmasında etkili olduğunu tespit edildi. Fakat, kısa vadede, daha kısa süreli iki doz (4 hafta) daha güçlü bir yanıt veriyor ama uzun vadede etkinliği düşüyor.

Geçen Aralık ayında İngiltere, aşı dozları arasındaki aralığı 12 haftaya çıkardı, ancak Pfizer üç haftalık bir aradan fazlasının daha fazla bağışıklık kazandırmadığını ifade etmişti.

İngiltere'de artık daha fazla insana Delta'ya karşı daha hızlı yüksek koruma sağlamak ve uzun vadede bağışıklık tepkilerini en üst düzeye çıkarmak için aşı dozları arasında sekiz haftalık bir süre bekleniyor .

Türkiye’de de son olarak alınan bir kararla BioNTech aşısı yaptıranlar için iki doz arasındaki süre 3 haftaya kadar indirildi.