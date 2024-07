Araştırma: Türkler sosyal medyada en çok ailesini takip ediyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater kuruluşlarının hazırladığı ‘Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu’nun verilerini paylaştı.

*Dünya genelinde cep telefonu kullanım oranı yüzde 69’u geçti. 5,65 milyar insan cep telefonu kullandı.

*Dünya nüfusunun yüzde 67,1’i, yani 5,44 milyar insan internete bağlandı.

*Küresel internet kullanıcı sayısı geçen yıla göre yüzde 3,4 arttı.

*Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana dünyada sosyal medya kullanıcı sayısı yüzde 35’e yakın arttı. Son üç yılda sosyal medyaya yaklaşık 1 milyar yeni kullanıcı katıldı.

Türkiye’nin veri ve bulguları

*İnterneti benimseme oranında Türkiye yüzde 86,5’le 36’ncı sırada.

*Nüfusun yüzde 86,5’i internet, yüzde 67,4’ü sosyal medya kullanıcısı, yüzde 93,8’i mobil bağlantı sahibi.

*İnternet kullanımının başlıca nedeni bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ve aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak.

*Kullanıcı başına aylık sosyal medya kulanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakikayla Instagram, ikinci sırayı da 20 saat 54 dakikayla TikTok aldı.

*Sosyal medya hesabından takip edilen profillerin başında aile ve arkadaşlar geliyor. Bunu markalar, televizyon programları, kanallar, eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar izliyor.

*Türkiye sosyal medya fenomenlerini takip etmede yüzde 11,7’yle 49’uncu sırada.

*Türkiye internet alışverişinde yüzde 64,6’yla 3’üncü sırada. Çevrimiçi alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 36,8’i yeni ürün ve hizmetleri sosyal medya aracılığıyla keşfediyor.