  • BIST 9257.63
  • Altın 2244.416
  • Dolar 31.999
  • Euro 35.0716
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Arda Real Madrid'deki ilk golünü attı

» »
Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
Arda Real Madrid'deki ilk golünü attı

İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.

Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona ve Barcelona izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA Başkanı Infantino, futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduklarını söyledi02 Mart 2024 Cumartesi 18:15
  • Ancelotti'den Arda Güler sözleri01 Mart 2024 Cuma 19:07
  • Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi!01 Mart 2024 Cuma 08:19
  • Pogba 4 yıl men edildi29 Şubat 2024 Perşembe 21:23
  • Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu29 Şubat 2024 Perşembe 10:54
  • AKSA liglerinde 21. hafta programı28 Şubat 2024 Çarşamba 12:02
  • 55 dakikada 5 gol attı!28 Şubat 2024 Çarşamba 10:39
  • Kevin de Bruyne kararını verdi28 Şubat 2024 Çarşamba 10:30
  • DAÜ, KKTC Kadın Futbol Milli Takımı'nın Performans Değerlendirmelerini Üstleniyor27 Şubat 2024 Salı 16:47
  • Futbolda dünün sonuçları ve maç programı25 Şubat 2024 Pazar 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti