Arda Turan'dan 6-1'lik tarihi zafer sonrası "Kün feyekün" paylaşımı

Siz ona futbol takımı diyorsunuz biz Barça

Barcelona'nın PSG'yi 6-1 mağlup ettiği tarihi maçta mucizenin içinde yer alan Arda Turan, zaferin ardından tweet attı. Milli futbolcu Instagram'dan ise Yasin Suresi'nden alıntı yaparak 'Kün Feyekün' diye yazdı.

Arda Turan, tweetinde "Siz ona futbol takımı diyorsunuz biz Barça. Siz ona mucize diyorsunuz biz normal diyoruz" diye yazarken, Instagram'dan da "Kün Feyekün" ayetini not olarak düştüğü soyunma odasından bir fotoğrafı paylaştı. "Kün Feyekün"; "Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur" anlamına geliyor.