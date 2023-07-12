Arif Yılmabaşar: “Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile keplerini attı.

100 öğrencinin diploma aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Keman sanatçısı Nina Koçubey tarafından verilen keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu gerçekleştirirken uluslararası mezun öğrenciler adına, fakülte birincisi Abdullah Ahmed Rais Alkatheri duygularını dile getirdi. Türk mezunlar adına ise Arif Yılmabaşar duygularını dile getirdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz.”

Her sonun yeni bir başlangıç olduğunu ve hayat boyu öğrenmenin ve gelişmenin devam edeceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “30 yıllık bir akademik kariyerin ardından bugün ben de sizinle birlikte bir ilki yaşıyorum. Rektör ünvanı ile bu yıl ilk defa bir mezuniyet töreninde konuşuyorum. Görüyorsunuz ki, hayat; her aşamasında yeni ilkler yaşatıyor insana. Sizler de; hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Tutkunun ve azmin başarıyı getireceğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tüm mezunlara etkili iletişim kurmaları yönünde de telkinde bulundu. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İletişim becerileri, başarılı bir kariyerin temel taşlarından biridir. Empati yapabilme yeteneği, başkalarını anlama çabası ve açık iletişim kurma becerisi, sizlere liderlik vasıfları kazandırır” dedi.

Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu: “Her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ise konuşmasına, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal hem de dünya piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmektir” sözleri ile başladı.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Bugün burada bulunan her biriniz, yetenekli ve değerli bireylersiniz. Fakültemizde geçirdiğiniz süre boyunca üniversitemize ve fakültemize kattığınız herşey için, her birinize teşekkür ediyorum. Unutmayın ki bugün bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman mezun öğrencilerin yanında olacaklarını belirten Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Belki birçok zorlukla karşılaşacaksınız, ancak fakültemizi en iyi yerlerde ve en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphem yok. Bizler de her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Abdullah Ahmed Rais Alkatheri: “Sizlerin desteği olmadan bu başarıya ulaşamazdım.”

Fakülte birincisi olarak mezuniyet konuşması yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Abdullah Ahmed Rais Alkatheri, “Zorlu bir eğitimin ardından bugün hep birlikte mezun olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi. Üniversite hayatı boyunca her zaman kendisini destekleyen hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Alkatheri, “Sizlerin desteği olmadan bu başarıya ulaşamazdım” ifadelerini kullandı.

Bütün mezun arkadaşları ile birlikte yeni bir gelecek için hazır olduklarını vurgulayan Abdullah Ahmed Rais Alkatheri, başta annesi ve babası olmak üzere; başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğine ve başaracağına dair söz verdi.

Arif Yılmabaşar: “Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum.”

“Dört yıl önce çıktığımız yolu bugün başarıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Arif Yılmabaşar, eğitim hayatları boyunca çok güzel anılar biriktirdiklerinin altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim aldıkları için şanslı hissettiklerini söyleyen Arif Yılmabaşar, aldıkları kaliteli eğitimin yanında çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini vurguladı. “Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum. Yeni hayatlarında tüm mezun arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.