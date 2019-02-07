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Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapabiliyor

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Arıların basit toplama ve çıkarma işlemi yapabildiği yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Önceki çalışmalarda arıların "sıfır" sayısını anlayabildikleri ve iki grup obje arasında daha küçük olanı algılayabildikleri tespit edilmişti.
Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapabiliyor

Yeni bir araştırmaya göre bal arılarının basit çıkarma ve toplama işlemleri yapabiliyor. Araştırma sonuçları arıların şaşırtıcı derecede zeki olduğunu ortaya koydu.

Önceki çalışmalarda arıların “sıfır” sayısını anlayabildikleri ve iki grup obje arasında daha küçük olanı algılayabildikleri tespit edilmişti. Son çalışma ise arıların toplama ve çıkarma gibi sayısal işlemleri yapmayı öğrenebildiklerini gösteriyor.

Papağanların, şempanzelerin ve yunusların benzeri hesaplamalar yapabildikleri hali hazırda biliniyordu ancak Avustralya’nın RMIT Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve Science Advances adlı bilim dergisinde yayınlanan bu araştırmaya göre matematiğin kullanımı doğada sanılandan çok daha yaygın bir kabiliyet olabilir. Araştırmacılar sayısal işlemler için dil gerekmediğinin de bu şekilde bir kez daha onaylandığını düşünüyor.

TOPLAMA ÇIKARMA SEMBOLLERİ YERİNE RENKLİ KAĞITLAR KULLANILDI

Arılar bir labirentin içine koyuldu ve burada onlara üzerinde renkli cisimler olan küçük kağıtlar gösterildi. Arılar deliği kullanarak bir kutudan diğerine geçtiklerinde karşılarına üzerinde farklı sayıda cisim olan iki adet daha küçük kağıt parçası çıktı. Toplama çıkarma sembolleri yerine renkler kullanıldı ve arılar doğru sonuçları gösteren kağıtlara doğru uçtuğunda ve dokunduğuna şekerli su ile ödüllendirildiler. Yanlış yanıtlarda ise hoşlarına gitmeyen bir kokuya maruz bırakıldılar.

Yürütülen deneylerde 14 arının her biri 100 defa eğitimden geçirildi. Her eğitimde bir işlem havuzundan tamamen rastlantısal olarak seçilmiş farklı 5 işlem verildi. Eğitimlerini tamamlayan arılar daha sonra farklı iki renk ile 10 defa iki farklı senaryo üzerinden teste tutuldu.

Gerçek testler sırasında eğitim sürecinde kullanılmayan rakamlar ve şekiller de kullanıldı. Sonuçlara göre arılar bir senaryoda yüzde 64 ve diğer senaryoda yüzde 72, yani şans faktörünü geride bırakan oranlarla, başarılı oldu

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