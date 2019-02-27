  • BIST 105.082
  • Altın 226,175
  • Dolar 5,2973
  • Euro 6,0267
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Arjantinli Playboy modeli kendi ölümünü doğru tahmin etti

» »
Arjantin’de sübyancı politikacıların isimlerini bildiğini iddia eden ve elindeki bilgileri açıklama tehdidinde bulunan Playboy modeli Natacha Jaitt, ölümüyle ilgili yaptığı kehanet doğru çıktı.
Arjantinli Playboy modeli kendi ölümünü doğru tahmin etti

Arjantin medyasının aktardığına göre, Dünyaca ünlü erkek dergisi 'Playboy'un eski modeli Natacha Jaitt, Buenos Aires'teki Xanadú gece kulübündeki partinin ardından çıplak halde ölü bulundu. Genç kadının kanında yüksek oranda kokain ve alkole rastlandı.

 

Ancak medya, Jaitt'in geçen yıl, öldürüleceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekiyor.

Playboy modeli, 5 Nisan 2018 tarihinde, Twitter hesabından şu açıklamada bulunmuştu: "UYARIYORUM: İntihar etme niyetinde değilim, aşırı kokainden ölmeyi, küvette boğulmayı veya kendimi silahla vurmayı planlamıyorum. Eğer bu olursa, bilin ki bu ben değilim. Bu tweeti saklayın".

Jaitt'in bu tedirginliğinin sebebi, Arjantin'de önemli görevlerde yer alan sübyancılarla ilgili bilgiyi açıklama niyetiydi. Model, bu yüzden sıkça ölüm tehditleri aldığını söylüyordu.

Arjantin polisi, genç kadının ölümüyle ilgili yalan ifade vermekle suçlanan işadamı Raúl Velaztiqui Duarte gözaltına alındı.

Playboy TV programlarına katılan 42 yaşındaki Natacha Jaitt'in iki kızı var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamburger getirmeyi unutan eşini terk etti25 Şubat 2019 Pazartesi 22:00
  • Reynmen ''Derdim olsun'' şarkısından kaç para kazandığını açıkladı25 Şubat 2019 Pazartesi 21:42
  • Yolcunun bavuluna gire Piton 15bin km sonra farkedildi !25 Şubat 2019 Pazartesi 21:05
  • Oraya nasıl gitti? Amazon ormanlarında kambur balina ölüsü bulundu25 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
  • Veganlıktan vazgeçince kendi şirketinden kovuldu25 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
  • İtiraf: Uçak koltuklarında kamera var!24 Şubat 2019 Pazar 21:38
  • Zebraların çizgilerinin ne işe yarıyor ?24 Şubat 2019 Pazar 21:28
  • Basketbol sahasında patlayan ayakkabı, Nike’a 1.5 milyar dolar kaybettirdi24 Şubat 2019 Pazar 21:26
  • Ünlü şarkıcı 70 yıl hapis cezası alabilir23 Şubat 2019 Cumartesi 14:45
  • Basketbol sahasında patlayan ayakkabı, Nike’a 1.5 milyar dolar kaybettirdi23 Şubat 2019 Cumartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti