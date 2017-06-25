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Arnavutluk’ta halk sandık başında

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Arnavutluk’ta halk sandık başında
Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) verilerine göre, kayıtlı 3 milyon 452 bin 260 seçmen 5 bin 362 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimde 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Milletvekilleri 4 yıllık seçiliyor.

Uluslararası toplumun da yoğun ilgi gösterdiği seçimi, 896’sı yabancı olmak üzere toplam 5 bin 351 gözlemci takip ediyor.

Seçim kararı, muhalefetin 18 Şubat’ta başlayan ve üç ay süren protestosu ile meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu alınmıştı.

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