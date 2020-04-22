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Arter’den 23 Nisan mesajı

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den 23 Nisan mesajı
Arter’den 23 Nisan mesajı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 23 Nisan mesajı yayınladı.

“Bu yıl yaşanan Korona Virüsü halkımızın ve bizlerin moral ve motivasyonunu çok düşürmüştür. İnancım odur ki en kısa sürede bu psikolojiden kurtulacağız” diyen Arter, “Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her zamanki gibi neşe ve coşku içerisinde kutlamak ve çocuklarımıza 23 Nisan’ı okullarda ve sokakta coşku ve şenliklerle her zamanki gibi yaşatmak arzusundaydık. Ama bu demek değil ki bu arzumuz ve isteğimiz yaşanan bu sürecin gölgesinde kalacak; biz bunun acısını bu süreci atlattıktan sonra fazlası ile çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Arter şu mesajı yayınladı:

“Hayat çok güzel; yaşayacağımız ve yaşatacağımız çok güzel duygular var.

Onun için Ulu Önder Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23 Nisan Perşembe günü saat 15:30 da başlayıp saat 19:00 kadar sürecek, gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir tırın üzerinde Gazimağusa sokaklarında bando ekibiyle kutlayacağız, tırın giremediği sokaklarda yine bir araç üzerinde DJ performansı sunarak bir nebze de olsa halkımızı neşelendirip çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatacağız.

Bu vesile ile tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Eğemelik ve çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, daha güzel yarınların bizimle olması için #Hayatevesığar diyerek bu süreç bitene kadar #evdekal Kıbrıs diyorum.”

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