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ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açılıyor

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ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açılıyor
ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açılıyor

Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü 19.00’da Lefkoşa Art Space’te izleyiciyle buluşuyor.

Sergide Bahire Akmandor, Güliz Baştaş, Mehveş Beyidoğlu, Elis Altan Ertepınar, Şenel Erosal, Behiye Aykız Koçanoğlu’nun, Ali Ghorbani Moghaddam, Miriam Nassrallah, Tülay Pirgalıoğlu, Helga Selina, Hatice Tezcan, Alena Vakuliuk, Svetlana Karepina, Turgut, Kerem Deniz Yağmur ve Elin Yurtdaş’ın çalışmaları bulunuyor. 

Sergiyi, 28 Ağustos 2020 tarihine kadar Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. 

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