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Aşı karşıtı öğretmen Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Denizli'de İngilizce öğretmeni olan aşı karşıtı Alaattin Gülbey, iki hafta önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Aşı karşıtı öğretmen Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Alaattin Gülbey (35), aşı karşıtı olduğu için Koronavirüs aşısını yaptırmadı.

Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Genç öğretmen, tatil için gittiği Kuşadası'nda rahatsızlandı. Durumu ağırlaşınca virüse yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Gülbey'in test sonucu pozitif çıkınca tedavisine başlandı. İki hafta önce hastaneye kaldırılan Gülbey, doktorlara 'Keşke aşı yaptırsaydım' dedi.

Ancak virüsün akciğerlerine inmesi nedeniyle tedavisine geç kalınan Gülbey, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. İngilizce öğretmeni burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aşı karşıtı Gülbey'in söylediklerine inanarak daha önceden aşılarını yaptırmadıkları öğrenilen kardeşleri Veli ve Mustafa Gülbey ile anne Kezban ve baba Tuncay Gülbey'in acı olayın ardından zaman kaybetmeden aşı yaptırdığı belirtildi.

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