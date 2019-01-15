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Aşk Çeşmesi'ndeki 1.5 milyon euro paylaşılamıyor

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Aşk Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların, belediye ile bir yardım kuruluşu arasında paylaşılamaması tartışma sebebi oldu.
Aşk Çeşmesi'ndeki 1.5 milyon euro paylaşılamıyor

İtalya'nın başkenti Roma'nın en turistik mekanlarından biri olan Aşk Çeşmesi'ne atılan bozuk paralar, belediye ile Katolik Kilisesi'ne ait bir yardım kuruluşu arasında gerilim yarattı.

Turistlerin, geleneksel olarak "hayatlarının aşkını bulma" ve "Roma'ya tekrar gelme" dileğiyle bu çeşmeye attığı bozuk paraların toplam değeri yılda 1.5 milyon euro'ya ulaşıyor. Çeşme'den çıkarılan paralar bugüne kadar Katolik yardım kuruluşu Caritas'a verilirken, Roma Belediyesi nisan ayından itibaren belediyenin kasasına aktarmayı planlıyor.

BBC'nin haberine göre, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, bu parayı Caritas'tan alarak belediyeye devretme kararı almıştı. Ancak tepkiler üzerine uygulamaya geçilmemiş, karar birkaç kez ertelenmişti.

'YOKSULLARA HİZMET SONA ERECEK'

İtalyan basını, bu kararın sonunda gelecek Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu gelişme tartışmayı yeniden kızıştırırken, Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire belediyeyi sert şekilde eleştirdi.

İtalyan Avvenire Gazetesi, "Yoksulların parası kesiliyor" başlıklı bir makale yayınlayarak "Bu karar, en yoksullara verilen hizmetlerin azaltılmasına ya da sonlandırılmasına yol açacak. Kentin sosyal atmosferi üzerinde de yansımaları olacak" ifadelerini kullandı.

Karara tepkilerin yanı sıra, destek veren sosyal medya kullanıcıları, Caritas'ın en büyük Katolik yardım kuruluşlarından olduğuna dikkat çekerek "Caritas'ın başka gelir kaynakları da var, fakirlerin arkasına saklanmasın", "Roma Belediyesi bu parayı kamu hizmetleri ve sosyal projeler için kullanmalı" gibi yorumlarda bulundu.

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