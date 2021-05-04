Ataoğlu: Anastasiadis’in diplomasi dilinden uzak siyaseti, ancak işgal ettiği makamını koruyabilir!

Demokrat Parti'den yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, yortu mesajındaki ifadeleri ile Kıbrıs Türklerine olan bakış açısını gözler önüne serdiğini dile getirerek, “Muhafazakar, Hristiyan bir partinin başkanı olan Anastasiadis’in, Cenevre’de ortaya koymuş olduğumuz egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile ilgili olarak yaptığı değerlendirme ve kullandığı üslup, tam da kendisini ve kendisini destekleyen düşüncenin yansımasıdır. Diplomasiden uzak, köhnemiş, ENOSİS zihniyetini besleyen, uzlaşmaz ve bütün bu karakterler yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını, kendileri tarafından işgal yoluyla ellerine geçirdikleri yönetimin bir azınlığı olarak görüyor oluşunun, en net ifadesidir” dedi.



Ataoğlu, Anastasiadis’i diplomasi diline davet ederek, “Kötü söz sahibine aittir atasözünü Anastasiadis’e hatırlatmak isterim. Hitap ettiği toplum, 1983 yılında kurulan bir Cumhuriyetin vatandaşlarıdır. Bu Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Kurumları ile demokratik, Laik ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile donatılmış, insan haklarına saygılı, çağdaş bir devlettir. Rum toplumu lideri bu gerçeğin idraki içerisinde olsa da, işgal ettiği makamı elinde bulundurmak adına, böylesi çağ dışı siyaset ile ancak kendi gibi düşünen zihniyeti etkileyebileceğini bilmesi gerekmektedir” dedi.