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Atatürk koşusu yarın koşuluyor

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Atatürk koşusu yarın koşuluyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ilk gidişi anısına düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşusu yarın KKTC’de de koşuluyor.

Lefkoşa’daki büyükler koşusu 09.00’da Lefkoşa-Girne anayolundaki Aqua City evlerinden başlayacak. 8 kilometrelik koşu Atatürk Stadyumu içinde tamamlanacak.

Öğrencilerin katılacağı 800, 1000, 1500 ve 3000 metrelik koşular ise 10.00 ile 11.15 saatleri arasında başlatılacak.  Yarışmalar Sanayi Bölgesi’ndeki Merkezi Cezaevi güzergahında yer alacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşusu, yarın saat 10.00’da İskele’de de yapılacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre koşular öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Hasan Soyer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından farklı noktalardan startı verilecek koşu, İskele Ecevit Meydanı’nda son bulacak.

Lefke’de düzenlenecek Atatürk Koşusu da saat 10.00’da Lefke Bucak Binası önünde yer alacak törenin ardından başlayacak.

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