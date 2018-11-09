Atilla Taş gözaltına alındı

Şarkıcı Atilla Taş'ın gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Taş'ın gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran Yaman Akdeniz, şarkıcının cezasının infazı için gözaltına alındığı açıkladı.
Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" ifadesini kullandı.
Atilla Taş, FETÖ'ye yönelik medya yapılanması davası kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalmıştı.
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