  • BIST 92.907
  • Altın 215,249
  • Dolar 5,4842
  • Euro 6,2223
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Atilla Taş gözaltına alındı

»
FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Atilla Taş, yeniden gözaltına alındı. Taş'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu"
Atilla Taş gözaltına alındı

Şarkıcı Atilla Taş'ın gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Taş'ın gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran Yaman Akdeniz, şarkıcının cezasının infazı için gözaltına alındığı açıkladı.

 

​Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" ifadesini kullandı.

Atilla Taş, FETÖ'ye yönelik medya yapılanması davası kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: “Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var”06 Kasım 2018 Salı 14:40
  • Rahip Santoro'nun katili Bodrum'da vuruldu06 Kasım 2018 Salı 13:54
  • ABD'de halk kritik ara seçimler için sandık başında06 Kasım 2018 Salı 10:15
  • 2. Abdülhamid'in torunu: Varsa dolarınız satın, 1.5 TL'ye inme durumu var05 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
  • Türkye'de Enflasyon Ekim'de yüzde 25,24 ile 15 yılın yeni zirvesine yükseldi05 Kasım 2018 Pazartesi 10:58
  • Türkiye'de Enflasyon Ekim'de beklentileri aştı05 Kasım 2018 Pazartesi 10:37
  • KKTC'de bir kilo patates 25 lira04 Kasım 2018 Pazar 20:15
  • Akar: Akdeniz’de, Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşamaz04 Kasım 2018 Pazar 19:30
  • Akar: "2012'de uçuracak İha yoktu"02 Kasım 2018 Cuma 11:05
  • Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor31 Ekim 2018 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti