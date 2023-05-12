Attığı Yumrukla Burnunu Kırdı

08.05.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Hamitköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.E.(E-25), Hasan KARABULUT’un başına ve yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine O.E. tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın ayrıca ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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