  • BIST 1.100
  • Altın 507,269
  • Dolar 8,3394
  • Euro 9,7542
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Sabit Kaldı

» »
Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.
Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,4 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, İrlanda’da yüzde eksi 1,8, Estonya’da yüzde eksi 1,7,  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,3,  İspanya'da yüzde eksi 1, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye ulaştı07 Ekim 2020 Çarşamba 16:12
  • Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin üzerinde, sterlin artık çift hanede!28 Eylül 2020 Pazartesi 20:11
  • Türkiye'de asıl enflasyon oranı yüzde 36.8728 Eylül 2020 Pazartesi 17:10
  • Altında hareketli hafta! En kötüsü...26 Eylül 2020 Cumartesi 19:02
  • Dolar neden yükselir ve neden düşer?26 Eylül 2020 Cumartesi 18:16
  • Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası dolarda sert düşüş!24 Eylül 2020 Perşembe 16:07
  • Powell’a selam, bol paraya devam17 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • AB’nin destek programına başvuru koşulları02 Eylül 2020 Çarşamba 20:02
  • Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:49
  • Fed: "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik arttı"20 Ağustos 2020 Perşembe 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti