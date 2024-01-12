Avrupa Birliği de Kızıldeniz’e savaş gemileri göndermeyi planlıyor

Euronews’in ulaştığını belirttiği 10 Ocak tarihli bir belgeye göre AB diplomatik servisi, önümüzdeki aydan itibaren bölgeye çoklu görev kabiliyetine sahip en az üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor.

Belgede, son haftalarda istikrarsızlıkla boğuşan bölgede deniz güvenliğini korumak amacıyla Kızıldeniz’den Körfez’e hareket etme yetkisine sahip bir operasyonun hızlı bir şekilde uygulanması tavsiye ediliyor.

İsrail-Hamas savaşının patlak vermesinden bu yana, Yemen’in bir bölümünü kontrol eden İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz’de düzenlenen bir dizi insansız hava aracı ve roket saldırısı, Avrupa’ya ticaret akışını ciddi şekilde sekteye uğratma tehdidi taşıyor.

Saldırılar üzerine birçok büyük nakliye firması, küresel ticaretin yüzde 12’sinin ve küresel konteyner trafiğinin yüzde 30’unun geçtiği bu bölgeden geçici olarak kaçınmaya başladı.

ABD ve Britanya’dan ortak saldırı

Bölgedeki ABD ve Britanya güçleri, Hollanda’nın da desteğiyle Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilk hava ve füze saldırılarını düzenledi.

Bunun üzerine petrol fiyatları yüzde 4 arttı.