Avrupa da çeyrek finale bir kala...

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup ikinci devre ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ve 76-62 galip geldiği RutronikStars Keltern takımıyla rövanş maçına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç, 26 Ocak 2017 Perşembe günü saat 18:00’de, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Maç, BRT 1 kanalaından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akıllı basketbol onayan oyuncusu Courtney Vandersloot ile Amerikalı yıldız oyuncusu Essence Carson EuroCup ikinci tur elemelerinin oynandığı ilk hafta maçlarında, EuroCup ilk 5’ine seçildiler. Yakın Doğu Üniversitesi’nin karşılaştığı Rutronik Stars Keltern maçında, Courtney Vandersloot 18 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Essence Carson ise 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist kaydetti.

TÜRKİYE LİGİNDE DE BİR NUMARA...

Dünya kadın basketbolunun en önemli oyun kurucuları arasında da gösterilen Courtney Vandersloot, Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 14. haftasında ise 20.5 ortalama ile sayı lideri oldu.

AVRUPA SINAVINDA ÖNEMLİ RAUND...

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Alman ekiple çıkacakları rövanş maçına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Avrupa kupasında ilk sekize girebilmek için çok önemli bir maç olduğunu söyledi. Rakipleri karşısında deplasmanda rahat bir oyunla maçı kazandıklarını söyleyen Baş Antrenör Kalaycıoğlu, “Ancak bu maç önemli, çünkü ilk sekize kalacak olan takımlar belirlenecek ve bu 8 takım kendi arasında eşleşecek. Ligde haftasonu aldığımız Fener mağlubiyetini üzerimizden atarak maça konsantre olmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını en üst sıralara çıkarmak için Avrupa bizim için daha önemli. Oyuncularıma güveniyorum hepsi bunu gerçekleştirebilecek güce sahip, yönetim desteği de her zaman yanımızda.

Kyle Mc Bride geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından Fenerbahçe maçında pek etkili olamadı ama yaptığımız çalışmalarla ivme kazanarak daha sert performans gösterecektir. Önemli bir sınav için hazırız” şeklinde konuştu.