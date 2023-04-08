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Avrupa ülkelerine enerji krizi uyarısı

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ABD merkezli bir firmanın Almanya'daki araştırmasına göre Avrupa enerji krizinin sonuçlarını hissetmeye devam edecek. Uzmanlar, enerji fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kriz öncesi seviyelere dönmesini beklemiyor.
Avrupa ülkelerine enerji krizi uyarısı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan enerji krizini en derin yaşayan kıta Avrupa oldu.

Alternatif enerji kaynaklarına yöneldi, büyük paralar harcandı. Yeşil enerji hedeflerine ulaşmak için önemli yatırımlar yapıldı.

Ancak ABD merkezli Boston Consulting Group tarafından yapılan son araştırmaya göre Avrupa'daki enerji krizi henüz bitmedi.

Araştırmayı firmanın Almanya'daki ofisi yaptı.

Tespitlere göre Avrupa'da enerji fiyatlarının kriz öncesi seviyelere geri döneceğini varsaymak yanlış olabilir.

İthal sıvılaştırılmış doğal gaz, şu anda Rus gazından 2-3 kat daha pahalı.

Doğal gaz ve elektrik maliyetleri 2030 yılında ABD ve Çin gibi ülkelere göre Avrupa'da önemli ölçüde yüksek olacak.

Bu durum otomotiv endüstrisi, kimya sektörü, yapı malzemeleri dahil birçok alanda etkisini sürdürecek.

Tüm bu verilerin sıralandığı araştırmada, Avrupa'nın yüksek enerji fiyatları nedeniyle yapısal olarak rekabet gücünü kaybettiği belirtildi.

Araştırmada yer verilen uzmanların görüşlerine göre, Avrupa bu durumdan çıkış için yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen gibi birçok sürdürülebilir teknolojide teşvik edici olmalı.

Yeşil enerjiye geçiş için mali destek sağlanması gerektiği de ifade edildi.

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