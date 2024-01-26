Avrupa'da en hızlı büyüyen meslekler hangileri?

LinkedIn'in son araştırmasına göre, Avrupa'da iş piyasası hızlı bir dönüşümden geçiyor. İş bulma konusunda rekabet artarken 20 yıl önce adı duyulmayan yeni pozisyonlar ortaya çıktı.

LinkedIn'e göre önümüzdeki yıl en hızlı büyüyen pozisyonlar sürdürülebilirlik, yapay zeka ve iş geliştirme ile ilgili olacak.

Her bir iş unvanı için bir büyüme oranı hesaplamak üzere 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında üyeleri tarafından açılan milyonlarca iş ilanını inceleyen LinkedIn, bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmada istihdam piyasasında artan rekabete rağmen Avrupalı profesyonellerin üçte ikisinin yüzde 67'sinin bu yıl iş değiştirmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

2022 yılında Birleşik Krallık ve Fransa'da LinkedIn'de yaklaşık her iki aktif iş arayışı sahibine karşılık sadece bir iş ilanı bulunurken, şu anda yaklaşık her dört iş arayana karşılık sadece bir iş ilanı bulunuyor.

Avrupalı profesyonellerin yüzde 37'si hayat pahalılığı krizini aşmak için daha yüksek maaşlar aradıklarını söylerken, yüzde 19'u yeteneklerine daha fazla güvendiklerini ve kariyerlerini ilerletmek için daha iyi bir pozisyon bulmak istediklerini belirtiyor.

Hangi meslekler yükselişte?

En hızlı büyüyen meslekler, incelenen Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösteriyor ancak ortak eğilim yapay zeka, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik pozisyonlarının yükselişte olduğunu gösteriyor.

En fazla talep gören iş unvanları arasında sürdürülebilirlik uzmanı, yapay zeka mühendisi ve siber güvenlik analisti bulunuyor.

LinkedIn Avrupa ve Latin Amerika Genel Müdürü Josh Graff, "2024'e doğru ilerlerken, yapay zeka ve sürdürülebilirliğin işgücü piyasasını temelden yeniden şekillendiren ana etkenlerden ikisi olduğu açık - işletmeler giderek daha fazla yeşil ve yapay zeka becerilerine sahip profesyonelleri işe almak istiyor," diyerek "Bu alanlardaki işler Avrupa genelinde en hızlı büyüyen pozisyonların bir kısmını oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Ülkeler bazında Birleşik Krallık'ta en çok aranan beş pozisyon sürdürülebilirlik uzmanı, satış geliştirme temsilcisi, sigorta analisti (bireyleri ve işletmeleri risk düzeylerini belirlemek için değerlendiren), gelir müdürü ve önleyici diş hekimi.

Doğru pozisyon için doğru yetenekleri bulmak zorlu bir süreç

Rapor ayrıca, değişimin hızlı temposu göz önüne alındığında birçok profesyonelin becerilerini açık pozisyonlarla nasıl eşleştireceklerini bulmakta zorlandığını belirtiyor.

Bunun da ötesinde, Avrupa genelinde işe alım yöneticilerinin yüzde 55'i, geleneksel niteliklere sahip olmadıkları için şirketlerinin yetenekli adayları kaçırdığına inanıyor.

"Bu işlerin çoğu 20 yıl önce yoktu bile ve iş dünyası bu kadar hızlı bir şekilde değişmeye devam ederken, uyum sağlayabilirlik iş liderlerinin aklının bir köşesinde olmalı," diyen Graff "Öğrenme ve gelişim girişimleri genellikle sahip olunması gereken güzel bir şey olarak görülse de, beceri kazandırma girişimleri artık yetenekleri çekmek ve elde tutmak için çok önemli olacak ve işgücünüzün değişen iş dünyasına uyum sağlamak için gereken becerilere sahip olmasını sağlayacak," ifadelerini kullandı