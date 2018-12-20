Avrupa'nın devleri Cengiz'in peşinde

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'in transferinde, Almanyanın dev kulüplerinde Bayern Münih'in Ünder için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Bayern Münih, Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham Hotspur'un da ilgilendiği açıkladığı AS Roma ve Türkiye Milli Takımı oyuncusu Cengiz Ünder'e imza attırma yarışında adım önde olduğu öne sürüldü.

ESPN'in futbolcuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Bayern Münih, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Hollandalı futbolcu Arjen Robben'ın yerine transfer etmeyi düşündüğü 21 yaşındaki futbolcu için vites arttırdı.

​

AS ROMA, CENGİZ İÇİN 50 MİLYON EURO DEĞER BİÇİYOR

Ancak, ESPN'in konuşan kaynaklara göre, AS Roma tarafından 50 milyon euro (Yaklaşık 304 milyon TL) değer biçilen Ünder'in tercihini Premier Lig'e gitmekten yana kullanabilir.

Öte yandan oyuncuya yakın kaynaklar, Manchester City ile Manchester United'ın da genç futbolcuyu ay başında oynanan milli maçta izlediğini ancak iki Manchester ekibin de oyuncunun temsilcileriyle irtibat kurmadığını belirtti.

​ÜNDER, BU SEZON RESMİ MAÇLARDA, 5 GOL VE 6 ASİSTLİK BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU

Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 3 gol ve 2 asist kaydederken, Seri A'da ise 14 karşılaşmada, 4 asistlik ve 2 gollük performansı ile izleyenleri etkilemeye devam ediyor.

İtalya birinci futbol ligi Seri A'da 7. sırada bulunan AS Roma, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselebilmek için Portekiz temsilcisi Porto ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

ÜNDER, BAŞKENT EKİBİNDE EN AZ KAZANAN OYUNCU KONUMUNDA

Roma'da forma giymekten ötürü mutlu olduğunu her fırsatta dile getirse de genç oyuncu, sezon başına 1 milyon euro kazanç ile AS Roma kadrosunda en az kazanan oyuncu konumunda.

Cengiz'in temsilcileri Roma ile pazarlık masasına oturarak oyuncunun yıllık maaşında artış sağlanmasının yoluna arasa da sarı kırmızılı takım bu konuda isteksiz davrandığı bilinmekte.

Cengiz'in AS Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılında son buluyor.