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Ayşe Günerman: "U17 Genç Kadınlar Ligi için heyecanlıyız"

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Levent Spor Kadın U17 Ligi’nde
Ayşe Günerman: "U17 Genç Kadınlar Ligi için heyecanlıyız"

Levent Spor Kadın U17 Ligi’nde
 

ERS MEDYA

 

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği U17 Kadın Ligi’nin başlangıcına kısa bir süre kalırken, Levent Spor Takımı da hazırlıklarını sürdürüyor. ERS Medya’ya konuşan Takım Antrenörü Ayşe Günerman, çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Günerman şunları söyledi:
 

Ayşe Günerman: "U17 Genç Kadınlar Ligi için heyecanlıyız"

“Uzun bir sürecin arkasından kadın basketboluyla ilgili bir Ligin düzenleneceğini duymak bizleri heyecanlandırdı. U17 kadınlar ligi için takımımızın yaşı ortalaması küçüktür. Kendi yaş grubumuzun ligi maalesef oynatılamadı. Fakat bizler Levent Spor olarak ülkemiz basketbolunun gelişimi için her zaman katkı koymaya devam edeceğiz. Buna bağlı olarak U17 ligine 14 yaş grubu takımımızla katılım gösterme kararı aldık.
Gelecek sezon için takımımızın hedeflerini belirledik. Bu süreçte en büyük eksiğimizin maç tecrübesi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sporcularımızın çıkacağı her müsabaka takımımıza katkı koyacaktır.
Herkes için güzel , verimli , sakatlıksız ve adil geçen bir lig diliyoruz.”

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