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Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

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Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edildi.
Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavent ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edildi.Basın mensupları Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü alanı görüntüledi. Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.

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Fotoğraf: AA

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev yaptığı açıklamada 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022'den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını söyledi.

Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül'de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak” bilgisini paylaştı.

Resmi kayıtlara göre 1990'lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

Azerbaycan, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan'dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

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