Aziz Yıldırım’la Ali Koç düellosu reyting rekoru kırdı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri kıran kırana devam ediyor. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında haftalardır seçim gerilimi sürüyordu.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri kıran kırana devam ediyor. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında haftalardır seçim gerilimi sürüyordu.

Son olarak Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı canlı yayına davet etti. Aziz Yıldırım da bu teklifi geri çevirmedi ve ikili Habertürk’te Ahmet Selim Kul’un moderasyonunda adeta bir düello yaşadı.

Türkiye ekrana kilitlendi

Bu haber ülke gündemine de bomba gibi düştü. Türkiye’de hemen hemen herkes, ekran başına kilitlendi.

3 evden 1’inde izlenen bu yayın reyting rekorları kırdı.

İlgiyle takip edilen program esnasında kablo tv izleme oranı yüzde 85 artarken, İnternet kullanım oranı yüzde 12 düştü.