Babacan: Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, “Bunlar daha iyi günler” dedi.

Koronavirüs rahatsızlığını atlatan Babacan, FOX TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına katıldı.

Dün TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verilerini değerlendiren Babacan, “Rakamı ister 80 ister 90 açıklayın. Verilerle oynayarak güveni artırmak beyhude çaba. İnsanlarımız gerçekleri görüyor. Hangi veriye bakarsanız bakın Haziran 2018’den sonra tepetaklak” ifadelerini kullandı.

“120 milyar doları yok ettiler”

Hükümetin para politikasını eleştiren Babacan, “Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 30 milyar dolar. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin, elin ayağını Merkez Bankası’ndan çekmesi lazım” diye konuştu.

Babacan, orta vadeli ekonomi planının zamanı geçmesine rağmen açıklanmadığını söyledi: “Dolar kurunun yükselmesinin önüne geçmek için bir adım atılmış olurdu. Hükümeti bir kez daha 8 Ağustos'ta yayınladığımız çözüm önerilerini uygulamaya çağırıyoruz.”