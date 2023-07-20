BAE-Türkiye anlaşmasının ardından gözler Sedat Peker'e çevrildi: İadesi istenebilir

İmzalanan yeni belgeler arasında iki ülke arasında suçluların iadesi de bulunuyor. Bu durumda, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iadesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Peker'in avukatı Ersan Barkın, "BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma"nın ardından gözler, Sedat Peker'e çevrildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin, çeşitli suçlardan aranan ve son olarak dijital paylaşımı yasaklanan Peker'in iadesini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Peker'in avukatı Barkın ise anlaşma hakkında gazetecilere açıklama yaparak, "İade edileceğini göstermez. Öyle olsa BAE kırmızı bülten kararını infaz etmek zorunda kalırdı" dedi. Barkın, şunları kaydetti:

"İade edilmemesinin tek nedeni anlaşmasının eksikliği değildi"

"Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak BAE Interpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi... Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci yarattı.

BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi. Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."

Türkiye'deki çeşitli suçlardan aranan Peker'in suç dosyasına son olarak eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Akın Birdal'a yönelik suikast davası girdi. Suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı.

Dava dilekçesinde, Gülaltay’ın ofisine tanıdığı bir kişinin geldiğini, bu kişinin bir saldırı yapılacağını, suikast talimatını ise Sedat Peker’in verdiğini iddia edildi. Ali Metin Polat isimli kişinin ise suikast girişimini organize ettiği bilgisini aktarıldı.