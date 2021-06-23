BAE ve Hindistan Arasındaki Uçuşlar 6 Temmuz'a Kadar Askıya Alındı

Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak 6 Temmuz’a kadar askıya alındı. Kısıtlamaların mutasyonlu virüs olduğu öne sürüldü.

Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak 6 Temmuz’a kadar askıya alındı. Kısıtlamaların mutasyonlu virüs olduğu öne sürüldü.

Hindistan Hava Yolları (Air India) tarafından yapılan açıklamada, “BAE hükümeti tarafından ilan edilen seyahat kısıtlamalarına göre, Hindistan ve BAE arasındaki uçuşlar 6 Temmuz 2021'e kadar askıya alındı” denildi.

Öte yandan, BAE’de toplam Koronavirüs vaka sayısı 618 bin 148’ye yükselirken virüsten kaynaklı can kaybı 1 bin 773 olarak duyuruldu.

Hindistan’da ise açıklanan son verilere göre toplam Koronavirüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709’a ulaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 390 bin 691 oldu.