 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAysel Tuğluk gözaltına alındı

Bafra'da dev tavşan!

»
Bafra'da dev tavşan!
Görenleri hayrete düşüren tavşan tam 6.5 kilo...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Aslen Sazlıköylü olan Bafra sakini avcı Mehmet Erkan Livatyalı, Bafra tepesinde devasa boyutta ve kiloda bir tavşan vurdu.

6.5 kiloluk dev tavşanı görenler hayrete düştü.

“KKTC’de 5 kiloyu geçen tavşan yok” diyen Livatyalı, “bu, KKTC’deki en büyük tavşan” diyerek, adada ilk kez gördüğünü vurguladı.

Kendini çok iyi bir avcı olarak niteleyen Livatyalı gazetemiz Detay Kıbrıs'a konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

 “bu kadar büyük bir tavşan vuranını hiç görmedim. Adadaki en büyük tavşan bu. Tam 6.5 kilo. Herkes bilir, çok iyi bir avcıyım ve KKTC’de 5 kiloyu geçen bir tavşan yok.” 

İşte o tavşan:

detay-001.gif

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mor ve Ötesi: Şu 20 yılda herşeyi enayilik derecesinde şeffaf yaşadık25 Aralık 2016 Pazar 22:36
  • Tom Hanks: Sinemayı bırakabilirim25 Aralık 2016 Pazar 21:48
  • Güneş enerjisini elektriğe dönüştüren yol açıldı25 Aralık 2016 Pazar 20:43
  • Madonna'dan sonra Björk'ten de cinsiyetçiliğe tepki:Tüm kızlar farklı olma hakkına sahiptir25 Aralık 2016 Pazar 18:22
  • Emrah mirasını açıkladı25 Aralık 2016 Pazar 16:33
  • Status Quo'nun gitaristi hayatını kaybetti25 Aralık 2016 Pazar 15:31
  • Kendisi açıkladı: Behzat Ç. dönüyor!25 Aralık 2016 Pazar 14:59
  • Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?25 Aralık 2016 Pazar 14:36
  • Baklavadan en büyük "Çingene Kızı Mozaiği" rekoru kırıldı25 Aralık 2016 Pazar 12:38
  • Robotlarla seks ne kadar etik?24 Aralık 2016 Cumartesi 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti