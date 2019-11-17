Bağdadi’nin 25 akrabası, Kırşehir, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa’da yakalandı

Kırşehir merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, ABD operasyonu ile 26 Ekim’de öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden dördü, tutuklandı.

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde IŞİD’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda geçen ay sonunda öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir’de, beş kişi Samsun’da, üç kişi Ordu’da ve altı kişi de Şanlıurfa’da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördü ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, 19’u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği’ne teslim edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin İdlib kentinde 26 Ekim cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü, yapılan DNA testlerinin de bunu doğruladığını açıklamıştı.