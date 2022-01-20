Bağımsızlık Yolu: Bizim için Güzide Kurum Doğu Akdeniz Üniversitesidir

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası ’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu eğitimin temel bir hak olduğunu, ülkede bulunan herkesin kaliteli eğitime ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi gerektiğini, bu hakkın hayat bulması için mücadele edeceklerini vurguladı. Yüksek Öğrenim alanında kalan son kalemizin Doğu Akdeniz Üniversitesi olduğunu Vakıf malı olan yarı devlet iştiraki şeklinde çalışan DAÜ’nün çalışanlarının sendikalı olduğunu, yatırımlarının gerçek maaşları üzerinden gerçekleştiğini, bölüm başkanları, dekan ve rektörün demokratik bir şekilde seçildiğini dile getirdi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bağımsızlık Yolu’ndan Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili adayı Mustafa Keleşzade, Onur Kurulu Başkanı Lefkoşa Milletvekili adayı Tahsin Oygar ve Mağusa Milletvekili adayı Sevgül Uzkan; DAÜ-SEN’den ise sendika başkanı Ulaş Gökçe ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede DAÜ’nün sorunları konuşuldu. Görüşme ilerleyen dönemde Bağımsızlık Yolu ve DAÜ-SEN’in, DAÜ’ye yönelik gelecek bir özelleştirme saldırısına karşı mücadelenin ortaklığı vurgulanarak tamamlandı.