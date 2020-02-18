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Bahçeli’den Akıncı’ya yeniden eleştiri: “Karanlık emellerin tecrübe ve deşifresi”

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MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ’Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak sözü geçmişte kalmıştır’ ifadesinin Akdeniz’de yüzen karanlık emellerin tercüme ve deşifresi olduğunu söyledi.
Bahçeli’den Akıncı’ya yeniden eleştiri: “Karanlık emellerin tecrübe ve deşifresi”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösterdi.

Akıncı’nın ’Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak sözü geçmişte kalmıştır’ ifadesinin bir bakıma Akdeniz’de yüzen karanlık emellerin tercüme ve deşifresi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

“Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi, çirkinliklere tavır göstermeyelim mi, milli bir duruşla taşın altına gövdemizi koymayalım mı, bölgesel ve küresel fitnenin tekerine çomak sokmayalım mı? yoksa kaderimize razı olup kulağımızın üstüne yatmamız mı bekleniyor, ’olan olmuş, geçen geçmiş, aman sende’ diyerek başımızı kuma mı gömelim?"

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