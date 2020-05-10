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Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz

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Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz
Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye turist gönderen ülkelere 'niyet mektubu' göndereceklerini söyledi ve "Mektupta şunları yazacağız: Havaalanlarında, otellerde, restoranlarda, plajlarda alınan önlemler. Bütün turizm merkezlerindeki hastanelerin yatak, yoğum bakım, solunum cihazı sayıları" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın turizm ülkelerine niyet mektubunu göndereceklerini açıkladı.

Ersoy, yurt dışından gelen her yolcuya sınırda koronavirüs testi uygulanacağını belirtirken, plajlarda, restoran ve kafelerde sosyal mesafenin 1.5 metre uygulanacağını söyledi.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Ersoy, "Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere devlet olarak bir ‘niyet mektubu’ gönderiyoruz. Bu mektupta ‘Biz hazırız’ diyeceğiz. Mektupta şunları yazacağız: Havaalanlarında, otellerde, restoranlarda, plajlarda alınan önlemler. Bütün turizm merkezlerindeki hastanelerin yatak, yoğum bakım, solunum cihazı sayıları... Ambulans, ambulans uçak ve helikopter sayıları. Bildiğim kadarı ile böyle bir şey dünya turizm tarihinde ilk defa oluyor" dedi. 

Ersoy ayrıca, "Otel ve restoranlarda sosyal mesafe masalar ve koltuklar arası 1.5 metre olarak belirlendi. Ama mesela aynı aile bir masaya oturunca mesafe 60 santim olacak. Otel lobilerindeki koltukların arası, havaalanı ve yemek kuyruklarında sosyal mesafe 1.5 metre olacak. Plaj şezlongları için de aynı uzaklık konacak" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı, haziran ayı başında Antalya’dan başlamak üzere bütün havalimanlarında, Kapıkule ve İpsala’da korona test istasyonları kuracak ve gelen her yolcuya test uygulanacak" diyen Ersoy, "Sonucu 5-6 saat içinde alınacak. Gelen yolcunun Türkiye’deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilecek. Testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak" ifadesini kullandı.

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