Bal yapmaz arılar

Bu başlık sadece Doğan için değil, aynı zamanda MTG için de geçerli. İki takımın da iş bitirici bir santraforu yok. Doğan da Selim, MTG'de Mehmet Çil oyunda kaldıkları sürede santrafor olarak oynadılar ama yakaladıkları fırsatları değerlendirmede başarılı olamadılar. Belki Selim DTB adına gol atmış gibi görünüyor ama vurduğu kafa topunu Türkkan tutmaya çalışırken içeri aldı. Doğan'ın ikinci golü ise, sahanın o dakikaya kadar en iyisi olan Mike'ın topu ceza sahası içinde adeta blok yaparak kesmesi ile kazanıldı.

Salih ve Kenan'ı saha içinde neredeyse gören olmadı. Doğan belki maç boyunca baskılı oynadı gibi görünse de, son vuruşlarda etkili olamadı. Savunmada Ahmet ve Hasan, MTG'nin önce kanatta oynayan, Mehmet Çil çıktıktan sonra santrafora kayan Kabore ile Yasin'e fırsat vermediler.

DTB'nde ilerleyen yaşına rağmen en çalışkan, en verimli ve özverili oynayan futbolcu son haftalarda olduğu gibi Ahmet Coşkun oldu. Ahmet, savunmadan top çıkarıyor, orta sahada kazandığı topları ileri taşıyor ve arkadaşlarını pozisyonlara sokuyor. Gençliğinde çalım sevdası yüzünden çok eleştirdiğimiz Ahmet Coşkun, bana göre futbolunun en verimli sezonunu yaşıyor. Ancak oynadığı yer itibariyle çok depar atıyor, bu da onu haliyle yoruyor.

MTG futbolcuları, düşme endişesi ile geldiği Girne'de ilk atağında golle tanışınca, kendilerine güven geldi. Doğan baskılarını savunmanın göbeğinde oynayan Mike ile atlatan MTG, Türkkan'ın topu elinden kaçırması ile beraberlik golünü yiyince, biraz bozuldular. Mike, gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Belki gereksiz yere topu elle oynayarak yenilgiye zemin hazırladı ama o dakikaya kadar da müthiş iyi oynadı.

Bu kadronun düşmeye oynaması enteresan ama yaşlanan ve eski günlerini aratan futbolcular MTG'ye artık katkı veremiyorlar. Neyse ki, yenilgiye rağmen Değirmenlik takımının mağlubiyeti onlara nefes aldırmaya yetti.

Maçın başında sahadaki kargayı gören bir MTG taraftarının "12 kişi oynuyoruz" diye ironi yapması güzeldi de, gol atmakta zorluk çekmeleri maç kazanmalarını engelliyor. Oysa, isim olarak baktığında hiç de kötü bir kadrosu yok.

Yabancı konusunda Doğan iyi tercihler yapamıyor; bu da şampiyonluğa oynamalarını engelliyor. Rahemm ve dün sakat olması nedeniyle oynamayan Quincy, bu takımda olsalar da olur, olmasalar da. Doğan'ın çok yönlü bir santrafora ihtiyacı var. Örnek isterseniz, işte size Ertaç. Onun becerilerine sahip bir santrafor bulduğunda,eminim şampiyonluğun adayları arasında ilk sıraları alacaklar.