Balcı: "Mağusa'da kent sağlığı ciddi tehdit altında"

TDP Mağusa ilçesi gençlik örgütü kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü, Mağusa'daki Kanalizasyon kaynaklı sorunlara dikkat çekmek ve gerekenin yapılması için yetkilileri bir kez daha göreve davet etmek amacıyla eylem düzenledi.

Mağusa Sosyal Konut bölgesinde başlayarak bölgedeki sokaklarda devam eden yürüyüş DAÜ karşısındaki pompa istasyonunda sona erdi. TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Milletvekili Hüseyin Angolemli, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, bazı MYK üyeleri, TDP Mağusa Gençlik Örgütü üyeleri ile bölge halkının katıldığı yürüyüş boyunca "Kirlilik mikropların habercisidir", "Mağusalı kokuya esir, sivri sineğe yem değildir", "Nefes almak istiyorsan arıt", Mağusa için el ele mücadeleye", "Sağlığın sırrı temiz çevrede, temiz çevre de doğada saklıdır" yazılı pankartlar tutuldu. Bölge halkının da zaman zaman alkış ve söylemlerle destek verdiği eylemde bir de basın bildirisi okundu.

BALCI: "MAĞUSA'DA KENT SAĞLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA"

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada Mağusa'daki sorunlu kanalizasyon sistemi ile ilgili gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, kent sağlığının ise tehlikede olduğunu vurguladı.

Özellikle Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesinde önemli bir lağım sorunu yaşandığını belirten Balcı, pompa istasyonundan taşan ve gölet alanına akıtılan atık su sonucu bölgede bir atık su havzası oluştuğunu kaydetti. Ece Balcı, TDP Mağusa İlçesi olarak konuyu gündemde tutmaya, çözüm önerilerini sunmaya ve sorunun aşılması yönünde baskı unsuru olmaya devam edeceklerini de kaydetti.

"SİSTEM ÇALIŞMIYOR"

TDP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü asbaşkanı Pembe Yıldırım tarafından okunan basın bildirisinde ise, yapımı için 7.5 milyon Euro harcanan Kanalizasyon Projesinin şimdi de tamiri için 5.6 Milyon Euro'ya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Gerek proje, gerek uygulama hatalarından dolayı kanalizasyon sisteminin tam anlamıyla çalışmadığını belirten Yıldırım, pompa istasyonuna gelen pis suyun kapasitenin fazla olduğundan dolayı arıtılmadan gölete boşaltıldığına, bunun hem çevre kirliliğine, hem de çok ciddi dayanılmaz derecede bir kokuya neden olduğuna dikkat çekti.

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin konuyla ilgili olarak toplumu ve yöneticileri bilgilendirmek adına Baraka ve Bağımsızlık Yolu ile birlikte panel düzenlendiği, ortaya çıkan rapor ile çözüm önerilerinin Mağusa Belediye başkanlığına sunulduğu anımsatılan açıklamada, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, sorunun çözümünü sağlayacak adımların atılmadığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Çevre Dairesine yapılan şikayete ise cevap verilmediği açıklandı.

Halk sağlığını birebir etkileyen bu sorunu görmezden gelenlerin, çiçek ekerek göz boyama yoluna gittiklerine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çevreye ciddi anlamda zarar veren, halkın sağlığını ve yaşamını tehdit eden bu sorun ne zaman çözülecek. Çevreyi kirletmek, lağım sularını gölete boşaltmak suç değil midir? Buradan bir kez daha Mağusa belediyesi ile Çevre Dairesini göreve davet ediyoruz."