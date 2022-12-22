Banksy eseri yine tehlike altında… 23 milyon liralık eser yıkılabilir

Devasa Brexit karşıtı duvar resmi, Mayıs 2017’de bir gecede ortaya çıktı ve Birleşik Krallık’ın ayrılmasını sembolize etmek için bir merdiven üzerinde Avrupa Birliği bayrağındaki bir yıldızı kıran birini resmediyordu.

Eserin yapılmasından iki yıl sonra Ağustos 2019’da bina gizemli bir şekilde boyandı. Ve geçtiğimiz eylül ayında da Dover Bölge Meclisi tarafından satın alındı. Şimdi de bölgedeki bir yenileme projesinin parçası olarak yıkılma riskiyle karşı karşıya.

Bir sanat koleksiyoneri olan ve birkaç Banksy eserine sahip olan John Brandler’a göre; eser duvar resminin altında hala duruyor ve onu kurtarıp sergilemek istiyor.

Brandler Galerilerinin sahibi, Dover’da yaşamamasına veya çalışmamasına rağmen, kasabayı dünyadaki altıncı sokak sanatı müzesi yapmak istediğini söylüyor: “O duvar resminden kurtulmak Mona Lisa’yı çöpe atmak, Eyfel Kulesi’ni hurda için satmak gibi olur; ahlaki açıdan suç.”

Eserinin boyanmış halini paylaşan Banksy, şunları yazmıştı: “Brexit gününde Dover’daki parçanın böyle olmasını planlamıştım.. Ama görünüşe göre üzerini boyamışlar. Boşver. Sanırım büyük bir beyaz bayrak da bunu söylüyor.”

Dover sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Dünyada beş sokak sanatı müzesi var ve ben altıncısını yaratmak istiyorum. Şimdi binanın sahibi meclis ve bence onu yeniden geliştirmek istiyorlar. Onu kurtarabilirim; Diğer Banksy’lerin yanına koyarak onu bir topluluk varlığı haline getirebilirim. Burada insanların görmek için akın edeceği bu inanılmaz varlığa sahipsiniz.”

2003’ten beri sanat eseri koleksiyoncusu olan Brandler, sanatçıyla biraz gergin bir ilişkiye sahip olsa da onun ‘sokak sanatının özü’ olduğunu söyledi.