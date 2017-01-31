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“Barışın gerçekleşmesi artık tehlikeye girdi"

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“Barışın gerçekleşmesi artık tehlikeye girdi"
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya-İsrail-Filistin arasında 3'lü bir buluşma düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayan 28. Afrika Birliği zirvesinin açılış oturumunda konuşan Abbas, "İsrailli komşumuza hala el uzattığımızı ve Moskova'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı görüşmeyi kabule hazır olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusuna da değinen Abbas, bunun barış sürecini erozyona uğratacağını vurguladı ve bölgede barışın sağlanması için ABD yönetimiyle iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

"İsrail, 1967'den bu yana Filistin devletinin topraklarını işgal ederek başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulma şansını ortadan kaldırıyor." diyen Abbas, "İki devletli çözüm olarak ifade ettiğimiz adil barışın gerçekleşmesi artık tehlikeye girdi." ifadesini kullandı.

Abbas, geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası barış konferansında alınan kararların uygulanması çağrısı yaptı.

Afrika Birliği'nin uluslararası platformlarda Filistin meselesine verdiği desteği öven Abbas, Filistin yönetiminin de Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üye olması fikrini desteklediğini kaydetti.

"Sizin de kendi çıkarlarınız var. İsrail de kıta ülkeleriyle ilişki kurmaya çalışıyor. Ama biz, bunun, Filistin halkının haklı davası aleyhinde bir çalışma olmamasını umuyoruz." diyen Abbas, Senegal, Angola ve Mısır'ın BMGK'da, Yahudi yerleşim birimleri inşaatının durdurulmasını öngören 2334 sayılı kararı lehine oy vermesini takdir etti.

Abbas son olarak, uluslararası toplumu, bölgede barışı, güven ve istikrarı korumaya ve BMGK'nın kararını uygulamaya çağırdı.

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