Başakşehir'den Real Madrid'e transfer: 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol deviyle protokol imzaladı

Süper Lig'de son yıllarda gösterdiği performansla zirveyiz zorlayan ve bu sezon şampiyonluğa uzanan Medipol Başakşehir, altyapı oyuncusu Deha Sarıahmet'i İspanyol devi Real Madrid'e kaptırmak üzere.

La Liga temsilcisi, genç futbolcuyla ön protokol imzalayarak dikkat çekecek bir transere imza atmaya hazırlanıyor.

Kariyerine henüz 7 yaşında Düzce'deki Fenerbahçe okulunda başlayan ve daha sonra Boluspor'a transfer olan Deha, 2018'de Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu.

2003 doğumlu Deha, geçen şubat ayında İstanbul temsilcisi Başakşehir'e transfer olmuştu.

17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bugüne kadar oynadığı 79 karşılamada 34 gole imza attı.

Transferi hakkında Düzce'de yayın yapan Öncü Haber'e konuşan Deha, şu ifadeleri kullandı: