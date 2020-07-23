  • BIST 119.031
  • Altın 416,395
  • Dolar 6,8358
  • Euro 7,9407
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Başakşehir'den Real Madrid'e transfer: 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol deviyle protokol imzaladı

» »
Başakşehir'den Real Madrid'e transfer: 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol deviyle protokol imzaladı
Başakşehir'den Real Madrid'e transfer: 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol deviyle protokol imzaladı

Süper Lig'de son yıllarda gösterdiği performansla zirveyiz zorlayan ve bu sezon şampiyonluğa uzanan Medipol Başakşehir, altyapı oyuncusu Deha Sarıahmet'i İspanyol devi Real Madrid'e kaptırmak üzere.

La Liga temsilcisi, genç futbolcuyla ön protokol imzalayarak dikkat çekecek bir transere imza atmaya hazırlanıyor.

Kariyerine henüz 7 yaşında Düzce'deki Fenerbahçe okulunda başlayan ve daha sonra Boluspor'a transfer olan Deha, 2018'de Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu.

2003 doğumlu Deha, geçen şubat ayında İstanbul temsilcisi Başakşehir'e transfer olmuştu.

17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bugüne kadar oynadığı 79 karşılamada 34 gole imza attı.

Transferi hakkında Düzce'de yayın yapan Öncü Haber'e konuşan Deha, şu ifadeleri kullandı:

Menajerim görüşmeleri yaptı. Beni 1 buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarımı izlemişler. Şu an çok heyecanlıyım, biraz da düşünceliyim. Kısa sürede İngilizce ve İspanyolca'mı geliştirip oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zinedine Zidane: Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz17 Temmuz 2020 Cuma 17:24
  • La Liga'da şampiyon Real Madrid17 Temmuz 2020 Cuma 10:07
  • TFF Başkanı Özdemir: Pandemi döneminde 'Futbol oynanamaz' deniliyordu ama biz iyi oynadık16 Temmuz 2020 Perşembe 11:10
  • CAS, Manchester City'nin Avrupa kupalarından men cezasını kaldırdı13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:40
  • Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi10 Temmuz 2020 Cuma 09:05
  • Galatasaray'da Radamel Falcao'nun her golü 636 bin euroya denk geldi07 Temmuz 2020 Salı 18:00
  • İngiltere Premier Lig'de seyirci rekoru: Şifresiz yayın 5.7 milyon kişi tarafından izlendi07 Temmuz 2020 Salı 15:31
  • Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Görünüşe bakılırsa hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:32
  • Ronaldo'dan bir rekor daha05 Temmuz 2020 Pazar 17:36
  • Lionel Messi kariyerinin 700. golünü Atletico Madrid'e attı01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti