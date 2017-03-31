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Başbakan Özgürgün CONIFA heyetini kabul etti

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Başbakan Özgürgün CONIFA heyetini kabul etti
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Bağımsız Futbol Kuruluşları Konfederasyonu (Confederation of Independent Football Associations - CONIFA) Başkanı Per-Anders Blind ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlıkta 11.00’de gerçekleşen kabulde konuşan Blind, ilk kez geldiği KKTC’yi çok beğendiğini ve burada yapılacak futbol turnuvası için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve KKTC’nin kendileri için hazırladıkları olanaklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CONIFA hakkında bilgiler de veren Blind, KKTC’de olmaktan mutlu olduklarını ve güzel bir turnuva olacağı yönündeki inancını dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün de konuşmasında sporun siyasi mülâhazalardan ayrı tutulması gerektiğini vurgulayarak, KTFF’yi yapacağı organizasyondan ötürü kutladı.

KKTC üzerindeki spor ambargosunun devam ettiğine işaret eden Özgürgün, buna karşın CONIFA heyetinin Kuzey Kıbrıs’ta bulunmasının sporun engel tanımayacağının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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