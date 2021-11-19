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Başbakan Sucuoğlu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

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Başbakan Sucuoğlu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Başbakan Sucuoğlu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu İskele bölgesindeki temaslarının ardından Gazimağusa’ya geçerek Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 


Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sucuoğlu'na eğitim merkezi ziyaretinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bürokratlar eşlik etti.  


Ziyaret sırasında merkez hakkında bilgi alan Başbakan Sucuoğlu, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezin iyileştirmesi  için gerekenlerin  yapılması talimatını verdi.


Çocuklarla kısa süreli basketbol da oynayan Başbakan Sucuoğlu özel eğitimin önemine de işaret etti.

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