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Başbakanlık resmi açıklama yaptı! Geçitkale İHA üssü olacak!

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Başbakanlık resmi açıklama yaptı! Geçitkale İHA üssü olacak!
Başbakanlık resmi açıklama yaptı! Geçitkale İHA üssü olacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak , Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın talebi üzerine Geçitkale Havalimanı’nın insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “anılan havaalanına dair yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafı bilgilendirilmiştir” denildi.

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