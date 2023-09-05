Basketbol adaysız Genel Kurula gidiyor.. Tüzük değişikliği gündemde...

KKTC Basketbol Feedrasyonu Genel Kurulu'nda başkan adaysız gidiliyor.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada “6 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurul’u için 01/09/2023 tarihinde Sayın Ali Tüzünkan tarafından yapılan başkan adaylığı başvurusu federasyon tarafından incelemiştir. Basketbol Federasyonu Tüzüğü’nün 28. maddesi gereği, başkan adayları tarafından sunulması gereken belgeler belirtilmiştir. Ancak, Sayın Tüzünkan bugüne kadar bu belgelerin tümü tarafımıza sunmamıştır. Bu nedenle, 06/09/2023tarihinde yapılacak olan Basketbol Federasyonu olağan genel kurulu için, 04/09/2023 tarihinden itibaren başkanlık görevi için herhangi bir başvuru bulunmamaktadır.” denildi.

TÜZÜK DEĞİŞECEK

Diğer yandan kulüpler harekete geçti kulüpler Genel Kurul'da tüzük değişikliği yapıp başkan adylığı için müracaat şartlarını esneteceği öğrenildi. Genel Kurul 06/09/2023 tarihinde yapılacak.