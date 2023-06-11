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Basketbol Büyük Kadınlarda final gibi maç .. “Marmara 63- DAÜ 55”

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KKTC Basketbol Federasyonu Büyük kadınlar ligi dün oynanan 2. Hafta maçları ile devam etti.
Basketbol Büyük Kadınlarda final gibi maç .. “Marmara 63- DAÜ 55”

KKTC Basketbol Federasyonu Büyük kadınlar ligi dün oynanan 2. Hafta maçları ile devam etti.

Günün ilk maçında Akdeniz Spor Birliği ile Larnaka Gençler Birliği arasında oynanan maçtan, Akdenİz Spor Birliği 68-26 galip ayrıldı.

Sonucun merakla beklendiği, günün 2. Maçı ise Lefkoşa ekibi Marmara Spor Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynandı. Maçın ilk periyodunda Havva ve Alyena’nın  güçlü savunması ile DAÜ’nün güçlü isimleri Zeynep ve Santa’yı etkisiz kılması, Sude Kadıoğlu  ve Yağmur Bozoğlan’ın etkili hızlı hücumları ile geçerken, periyod sonuna Marmara 22-11 önde girdi. Maçın geriye kalan üç periyodunda da kontrolü ve rebound üstünlüğünü elinde tutan Marmara olurken, maçı 63-55 kazanarak 2. Hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

 

Maçın en fazla sayı üreten  ismi 21 Sayı ile DAÜ’den Zeynep Gül Tan  olurken  onu, 19 sayı ile Marmara’dan Sude Kadıoğlu ve 18 sayı ile Wayame Moses izledi.

İlk maçta olduğu gibi 2. Maçta  da Marmara kaptanı Havva Arabacıoğlu oyun kurmadaki etkisi yanında aldığı rebound ve yaptığı asistlerle maçın en etkili ismi oldu.

Maç sonunda konuşan Marmara kaptanı Havva Arabacıoğlu: “Yeni kurulmuş bir takımız. Buna rağmen  uyum sürecimiz koçumuz Cafer Muhtaroğlu’nun katkısı ile  hızlı ilerliyor. Her maça yeni hedef olarak bakıp, hatalarımızı minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Ayaklarımız yere basıyor ve basmaya devam edecek. DAÜ gibi oturmuş bir kadroya karşı önemli bir galibiyet aldık, önümüzde yine önemli bir Akdeniz Spor Birliği maçı var. Artık odağımız o maçtan da galibiyetle ayrılmak. Takımımız adına, aldığımız  sonuçtan ve gösterdiğimizi gelişimden dolayı çok mutluyum” dedi.

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