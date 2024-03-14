  • BIST 8963.69
  • Altın 2239.381
  • Dolar 32.1195
  • Euro 35.2652
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Basketbol Federasyonu "Kaos Yaratmaya Çalışanlar" var dedi eski başkan Orhun Mevlit'i işaret etti!

» »
"Bu tartışma, kaos ortamından uzak duracağımızı Basketbol sporuna  gönül vermiş herkese bildirmek isteriz."
Basketbol Federasyonu "Kaos Yaratmaya Çalışanlar" var dedi eski başkan Orhun Mevlit'i işaret etti!

Bir süredir gerek Basketbol Federasyonu’nu gerekse basketbola hizmet veren, gönül veren idareci, antrenör ve Başkanına etik olmayan söylem ve imalarda bulunan Basketbol düşmanları diye niteleyeceğimiz kişi veya kişilerin saldırılarına muhatap olup kaos yaratmaya çalışan ve bu kaos sayesinde beslenen kişilerin olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bilinmelidir ki ne Basketbol Federasyonu ne de Basketbol sporuna  gönül veren kişilerin antrenör ve idarecilerin bu oyuna gelmeyip her zaman en iyi yaptığımız şeyin Basketbol sporuna hizmet etmek olduğunu ve bu tartışma, kaos ortamından uzak duracağımızı Basketbol sporuna  gönül vermiş herkese bildirmek isteriz.

Bizim derdimizin genelde Ülke özelde Basketbol sporuna hizmet etmek ve geleceğimiz olan çocuklarımız  ile gençlerimizin bu güzel ve nadide spordan mahrum kalmamalarını sağlamak, temiz ve kaos’suz bir ortamda bu spora hizmet etmektir.

Bu nedenle kaos amaçlı söylem ve yazılara(ifadelere) kulak asmayıp, doğru bildiğimiz yolda işimizi yapmaya ve basketbol sporunu yukarılara çekmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla,

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Levent Gelişim ve YDÜ Galip09 Mart 2024 Cumartesi 08:57
  • Mike James tarihe geçti08 Mart 2024 Cuma 10:44
  • Basketbol U18 Karmamız ikinci bitirdi07 Mart 2024 Perşembe 13:29
  • Alperen Şengün tarihe geçti06 Mart 2024 Çarşamba 12:05
  • Karmamız galip05 Mart 2024 Salı 13:49
  • Basketbol'da Marmara maça çıkmadı, hükmen mağlup sayıldı04 Mart 2024 Pazartesi 21:32
  • NBA'de 40 binler kulübünün ilk üyesi: LeBron James04 Mart 2024 Pazartesi 11:00
  • 16 yaşında Çubuklu formayla parkede! Yolun açık olsun Ömer Ege!03 Mart 2024 Pazar 21:01
  • LeBron James, NBA’de 40 bin sayıyı geçen ilk oyuncu oldu03 Mart 2024 Pazar 10:17
  • Basketbol'da YDÜ 5'te 5 ile devreyi lider bitirdi03 Mart 2024 Pazar 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti