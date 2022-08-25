Basketbol Federasyonu yönetimi imzaları güvenilir bulmadı

Yaklaşık bir aydır, liglerde oynamasına ve/veya KKTC Basketbol Federasyonu’na üyelik şartlarını yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın birtakım kulüplerden imza toplamak suretiyle “Basketbol Federasyonu başkanlığı seçimi yapılması” ile ilgili olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması talebi tarafımıza 23 Ağustos itibari ile Sayın Eser Taçoy ve avukatı tarafından tebliğ edilmiştir.

Yürürlükteki basketbol tüzüğü gereğince basketbol federasyonu başkanı ve yönetim kurulu 18(5), 29(2), 30., 32., ve 34. maddelerince ve yine bugüne kadar süregelen teamül gereği 3 yılda bir seçilmektedir. Şu andaki yönetim 25 Temmuz 2020 tarihinden beridir görev yapmakta olup bir yıl sonra görev süresini tamamlayacaktır. Dolayısıyla tüzüğün 19(2) maddesi gereğince “olağanüstü genel kurul yapmak için talep nedenlerinin açıkça bildirilmemesi” dolayısıyla mevcut başvuru anlamsızdır.

Ancak Tüzüğün sadece 19. maddesinde (Ki başvuruda da sadece bu maddeye değinilmiştir) bu sürenin hatalı olarak “iki yıl” olarak yazıldığı da dikkate alındığı zaman yapılan başvuruyu direkt olarak reddetmek yerine değerlendirmeye devam ettik.

Tüzüğün 12(4), (5), (6) ve (8). maddelerine bakıldığında zaman her yıl yürürlükte bulunan üyelik ödeneklerini yatırmayan kulüp veya derneklerin federasyonun düzenlediği hiçbir etkinliğe katılamayacağı gibi olağan/olağanüstü/mali kurullara da katılamayacağı esastır. İlk etapta yaptığımız araştırmalar neticesinde imza atan birtakım kulüpler arasında, son 1 hatta 2 sezonda hiçbir etkinliğe katılmayan ve/veya liglere katılmayan ve/veya bununla birlikte üyeliklerini de ödemeyen kulüpler tespit edilmiştir.

Bununla birlikte olağanüstü genel kurul yapılması için imza atan bazı kulüplerin temsilci aracılığıyla imza attığı tespit edilmiş ve doğal olarak tüzüğün 24(6) maddesi gereğince “temsilcinin federasyona bildirilmiş olan başkan dışında biri olması halinde temsil ettiği kulüp veya dernek mühürü ve yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan yetki belgesi ibraz etmesi” şartı sorgulanmıştır.

Bu belgeler Sayın Eser Taçoyun avukatıyla Lal Kaner’den talep edilmiştir.

Bununla birlikte bize yapılan tebliğ sırasında imza atan kulüplerden bir tanesinin imzasını geri çektiği de bize yazılı olarak Sayın Eser Taçoy tarafından bildirilmiştir.

Önümüzdeki günlerde gerek yapacağımız daha detaylı araştırma gerekse talep ettiğimiz belgelerin tarafımıza sunulması ile birlikte olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilmesi için mutlak şekilde aranan 2/3 nisap oranının sağlanıp sağlanamadığını kontrol edeceğiz.

KKTC Basketbol Federasyonu