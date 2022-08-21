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Basketbol heyecanı İskele'de yeniden başlıyor...

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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol şubesi kulüp tarihinde ilk kez bu yıl KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 17 Genç Kadınlar ligine katılıyor.
Basketbol heyecanı İskele'de yeniden başlıyor...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol şubesi kulüp tarihinde ilk kez bu yıl KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 17 Genç Kadınlar ligine katılıyor.

 

İSKELE'DE YENİ HEYECAN

Yaklaşık olarak bir yıldır alt yapı çalışmaları süren ve oyuncularının çok büyük çoğunluğunu İskeleli gençlerin oluşturduğu U17 Genç Kadınlar Ligi için geri sayım başladı.

 

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

U17 Genç Kadınlar Ligi için takımı oluşumu tamamlandı. Takım Koçu Şevki Pırlanta gözetiminde çalışmalarına başlayacak olan takımımız U17 Genç Kadınlar Ligi'nde İskeleyi temsil edecek.

 

İSKELE PRO LİG'ED YARI FİNAL OYNADI

Larnaka Gençler Birliği Büyük Erkekler Basketbol takımı tarihinde ilk kez KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen PROLİG'e katılmış ve yarı final heyecanını İskele'ye taşımayı başarmıştı.

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