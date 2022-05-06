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Basketbol Prolig’de heyecan devam ediyor...

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor.
Basketbol Prolig’de heyecan devam ediyor...

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. Ligin 6’ıncı haftasının kapanış maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Küçük Kaymaklı, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 85-67 kazanan GAÜ, bu sonuçla 4’üncü galibiyetini elde ederek ikinci sıraya yükseldi.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-11 üstün tamamlayan Girne ekibine karşı K.Kaymaklı, ikinci periyotta iyi karşılık verdi ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi. İkinci devrenin iki periyodunda da üstün oynamayı başaran GAÜ, maçı 85-67 kazanmayı başardı.

GAÜ’de Emre Çetinarslan ve Praise Okafor 18’er sayı, Hamit Çeliktaşlılar 17 ve Emre Can Mercan 16 sayı ile maçı tamamlarken, K.Kaymaklı’da Ramzi Quimsiesh 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

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