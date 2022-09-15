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Basketbol U 17 Genç Kadınlar ligi İskele'de bu akşam oynanacak maç ile devam ediyor

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Basketbol U 17 Genç Kadınlar ligi İskele'de bu akşam oynanacak maç ile devam ediyor
Basketbol U 17 Genç Kadınlar ligi İskele'de bu akşam oynanacak maç ile devam ediyor

Basketbol U 17 Genç Kadınlar ligi İskele'de  bu akşam oynanacak maç ile devam ediyor.

Bu akşamki karşılaşma saat 19'da İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği arasında gerçekleşecek.

Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübüm U17 Genç Kadınlar takımı kulüp tarihinde ilk müsabakasına Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda geçtiğimiz akşam Levent Spor karşısında çıkmıştı.

 

Alsancak ile UKÜ karşılaştı

Dün Akşam Alsancak ile UKÜ U 17 Genç kadınlar takımları karşılaştı. Karşılaşmadan Alsancak UKÜ karşısında  59-53 galip ayrıldı.

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