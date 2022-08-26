Basketbol U 17 Kadınlar Ligi 6 takımla başlıyor.. Parkeye kadınlar iniyor...
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U 17 Kadınlar Ligi için fikstür çekildi.
6 TAKIM KATILIYOR
Lige 6 takımın katılacağı öğrenildi. U 17 Genç Kadınlar Ligine Levent, KOOP, Larnaka Gençler Birliği S.K.,UKÜ, Akdeniz Spor Birliği ve Alsancak katılacak
KOOP VE LARNAKA İLK KEZ
U 17 Genç Kadınlar Ligine KOOP Spor Kulübü ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ilk kez katılıyor.
Ligin tek devre şeklinde olacağı ve ilk dört takımın final four oynayacağı belirtildi.
TASLAK FİXTUR YAYINLANDI
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